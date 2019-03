Trainer Manuel Baum lobt Georg Teigl für dessen Trainingsfleiß. Hoffnung auf Einsätze beim FC Augsburg hat er ihm trotzdem nie gemacht. Frühere Anfeindungen von Fans hatten Teigl, der in Tullnerbach aufgewachen ist, zur persona non grata bei den Fuggerstädtern werden lassen. Dass er sich zurückgekämpft hat, ist sensationell. Getreu dem Motto: „Du hast keine Chance, nütze sie!“

Rückblick: Am 30. September 2016 ging Teigl nach Abpfiff in Leipzig vor die Kurve der RB-Anhänger. Zwei Jahre hatte er hier gekickt. Am Rasen bedankte sich Teigl für den freundlichen Empfang und verabschiedete sich mit Applaus von den Leipziger Fans.

Was beim nächsten Heimspiel des FCA folgte, war pure Hetze. Die aktive Fanszene machte gezielt Stimmung gegen den Profi. Nicht nur im Stadion, sondern auch in sozialen Netzwerken.

Zweieinhalb Jahre ist das her und Teigl steht noch bis Sommer 2020 beim FCA unter Vertrag. Doch Baum gab auf der rechten Außenbahn bis vor kurzem immer anderen den Vorzug.

Teigls Trainingseinsatz, aber wohl auch die mäßigen Ergebnisse des Teams in der Deutschen Bundesliga, haben nun einen Meinungsumschwung beim Coach eingeleitet. Plötzlich ist Teigl wieder angesagt beim FC Augsburg. Und nach dem 0:0 hielt sich der diesmal auch mit Applaus für Leipzigs Anhang dezent zurück.