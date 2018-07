Fritz Weiss hat schon einmal beim FC Purkersdorf den Hut genommen. 2006 zog er sich als Jugendleiter zurück. Der Klub steckte damals generell in einer Umbruchphase.

Lange hatten sich FCP-Urgesteine gegen ein neues Führungsteam mit Manfred Uhlig als Kampfmannschaftstrainer gewehrt. Im Juli 2007 war es aber so weit, und der Hochschulprofessor konnte seine Thesen erstmals bei einem Klub umsetzen. Dazu gehörte, dass Kampfmannschaftsspieler die Nachwuchsspieler des Klubs trainieren sollen.

Erfahrene Erfolgstrainer wie Walter Klement und Josef Maurer waren somit beim FCP Geschichte. Sie hatten zahlreiche Nachwuchsteams in die Landesliga geführt und so für Nachschub aus den eigenen Reihen für die Kampfmannschaft gesorgt. Damit sollte nach ihrem Abgang bald Schluss sein.

Als 2014 der FC Purkersdorf nach dem Abstieg in die 2. Klasse Donau vor der Auflösung stand, ist Fritz Weiss als sportlicher Leiter zurückgekehrt, und hat den Klub bis heute gelotst.

In der kommenden Saison folgt nun der Wechsel in die 2. Klasse Traisental, was einen neuen Aufbruch signalisiert. Weiss will dann nur mehr beratend tätig sein. Wer aber den Verein künftig sportlich führen wird, hat sich bis jetzt nicht herauskristallisiert.