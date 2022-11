Lauf zur rechten Zeit

Die letzten Meter sind die entscheidenden. Und die hat der SV Gablitz genützt, um dem fußballerischen Herbst noch einen versöhnlichen Abschluss zu verpassen. Der Theaterdonner rund um den Abgang von Trainer Robert Prokes ist längst verhallt. Die Gablitzer Auftritte suggerieren: Der Schritt war letztlich der richtige. Nun sind Baran Kaplan & Co wieder voll im Titelrennen.

Mit vier Siegen am Stück hat sich Gablitz eine gute Ausgangsposition fürs Frühjahr verschafft. Das Spitzenfeld ist so dicht gedrängt wie nie, der Lauf kam also gerade zur rechten Zeit. Die ersten Vier liegen innerhalb von nur zwei Zählern, selbst der Tabellensechste aus Spitz hat noch Aufstiegschancen. Ein heißes Frühjahr kündigt sich an.

Die Jungs von Trainer Robert Zeleznik haben ihren Part abgeliefert, um die Liga spannend zu halten. Ob‘s zu mehr reicht? Da werden letztlich kleine Nuancen entscheiden.