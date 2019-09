Stefan „Major“ Maierhofer ließ in der Vorsaison, am Abend seiner Fußballerkarriere, beim Schweizer Challenge-League-Klub FC Aarau nochmals ein Highlight aufs andere folgen. Doch seit Rückrundenstart war dem 37-Jährigen kein Erfolgserlebnis vergönnt — bis zum Wochenende! Da stand der Gablitzer beim 3:1-Sieg über Schaffhausen wieder im Scheinwerferlicht. In einem Spiel, bei dem Maierhofer selber am Regiestuhl Platz genommen zu haben schien.

Unter der Woche hatte es klubintern sowie in Aaraus Lokalpresse verbale Schläge für den extrovertierten Sturmriesen gegeben, der in der laufenden Saison noch kein Tor und keinen Assist vorweisen konnte. Eine Kränkung des Egos, die offenbar nötig war. Denn gegen Schaffhausen steht ein anderer Maierhofer am Platz. Einer, der seine Kernkompetenzen zeigt: Kopfballduelle gewinnen, Präsenz zeigen, dem Gegner wehtun. Resultat: zwei Tore!

Dass er auch Großchancen vergibt, kann Maierhofers Genugtuung nicht schmälern. Bei seine Auswechslung gönnt sich der Lange sogar ein Bad in der Menge hinter den Absperrungen.

Und Trainer Patrick Rahmen gönnte ihm die Show. Dabei hatte auch er seinen „Major“ hart kritisiert, gab ihm aber die Chance zur sofortigen Antwort in der Startelf. Und (Selbst)-Vertrauen war immer „Majors“ Währung, die am meisten zählt.