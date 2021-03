Nachdem die Pressbaumer Badmintonasse im Vorjahr den Meistertitel „nur“ zugesprochen erhielten, nachdem wegen Corona die Meisterschaft abgebrochen werden musste, scheint es ihnen heuer ein besonders Anliegen zu sein, zu zeigen, dass man in Österreich die absolute Nummer eins ist. Anders ist kaum zu erklären, warum man sich bei der freien Wahl des Semifinalgegners die Wolfurter ausgesucht hat.

Es stimmt zwar, dass die Linzer deutlich stärker sind, als sie sich am Samstag im Sacre Coeur präsentiert haben, aber alle Resultate in dieser Saison signalisieren, dass sie zurecht nur am vierten Tabellenrang den Grunddurchgang beendet haben, drei Zähler hinter Wolfurt! Die Vorarlberg haben nämlich sowohl Pressbaum als auch Traun daheim ein Remis abgetrotzt. Rückrundenspiele gab es im Grunddurchgang heuer ja keine.

Linz wäre also objektiv der wohl leichtere Gegner im Semifinale. Aber es zeugt vom sportlichen Ehrgeiz von Adi Pratama und Co., dass sie unbedingt auch Wolfurt besiegen wollen. Es fühlt sich sportlich fair und irgendwie richtig an. Solange es nicht schief geht …