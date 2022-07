Mit Hügel geht ein Großer

Aus gesundheitlichen Gründen muss Johann Hügel nach 40 Jahren als Obmann des KSV Pressbaum seinen Posten abgeben. Roman Lehner wird in seine großen Fußstapfen treten, unterstützt wird er von Josef Rothensteiner und Thomas Böswarth.

In seiner Glanzzeit hat Hügel den Klub qim Alleingang „geschupft“, in den letzten Jahren hat aber Lehner schon immer mehr die Geschäfte übernommen. Er will nun verstärkt auf Teamarbeit setzen.

Hügels Ära wird dennoch unvergessen bleiben. Mit Patrick Manninger als Zugpferd erklomm der 1912 gegründete Verein in den Nuller Jahren unseres Jahrhundert bis dahin ungekannte Höhen. In der Staatsliga mischte man vorne mit, aber auch die Kraftdreikämpfer reiften zur europäischen Spitzenklasse. Jetzt gilt es das Niveau bei Letzteren zu halten und im Gewichtheben ist das Potenzial vorhanden, um neu durchzustarten.