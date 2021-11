Offen wie ein Scheunentor

Zahlen lügen nicht, schon gar nicht im Fußball. 39 Gegentreffer stehen bislang beim USV Pressbaum zu Buche. Nur St. Veit, das Schlusslicht der 1. Klasse West/Mitte, hat eine löchrigere Defensive. Bekommt Pressbaum seine Problemzone nicht in den Griff, droht dem einstigen Gebietsligisten im Frühjahr Abstiegskampf pur.

Die zweite Hälfte des Herbstdurchgangs war zum Vergessen. Ausfälle und überschaubarer Trainingseifer machten nicht nur Coach Thomas Skaloud zu schaffen. Platz elf spiegelt nicht das Leistungsvermögen der Truppe wieder. Die sich gerade mit ihrer Anfälligkeit in der Rückwärtsbewegung oft selbst in die Bredouille bringt.

Pressbaum wird im Winter reagieren, also am Transfermarkt nachlegen und den einen oder anderen „Kaderirrtum“ korrigieren. Damit nicht die offenkundige Achillesferse einen Sturz in die Zweitklassigkeit verschuldet.