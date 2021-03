Vor fast drei Jahren trug Cican Stankovic als 25-Jähriger erstmals das Trikot mit der Nummer Eins im ÖFB-Nationalteam. Starteinsätze gab es unter Franco Foda aber nur vier, obwohl der Pressbaumer seit zwei Jahren (144 Partien) Stammgoalie von Red Bull Salzburg ist und das Vertrauen bei den Verantwortlichen des einzigen österreichischen Spitzenklubs genießt.

In Bullen-Foren ist „Stanko“ zwar umstritten, doch dass Foda auf einen populistischen Zug aufspringt, will man nicht glauben. Im Profigeschäft sprechen Zahlen, nicht Gefühlswelten von Fans. So sieht das Bullen-Coach Jesse Marsch. Er zeigt sich über Fodas Entscheidung „verwundert“. Schließlich habe „Stanko“ stets seine Leistung erbracht, auch in der Champions-League.

Bitter ist, dass Foda angekündigt hat, eine langfristige Entscheidung bezüglich Stammgoalie fällen zu wollen. Die Chancen, dass „Stanko“ bei der EM-Endrunde dabei ist, schwinden. Doch der gab am Samstag die richtige Antwort, spielte beim 1:0-Bullensieg über den LASK stark. Auf der Gegenseite musste Alex Schlager, Fodas auserkorene Nummer Eins, hinter sich greifen!