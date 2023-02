Potenzial wecken

Acht Tore muss man erst einmal schießen – auch wenn Klausen-Leopoldsdorf, der Nachzügler aus der 2. Klasse Triestingtal, nicht unbedingt der Maßstab ist. Muss er auch nicht sein. Schließlich steht Pressbaum erst am Anfang (der Vorbereitung). Und mit ihm Peter Gimplinger. Der neue USV-Trainer sieht jede Menge Qualität, die da in der Truppe schlummert.

Offensiv ortet Gimplinger alles, „um vorne mitzuspielen“. Wohl zu Recht. Durch die Wintertransfers hat Pressbaum trotz des Abgangs von Benjamin Kladivko an stürmischen Optionen gewonnen. 25 Treffer in der Hinrunde sind nur unteres Mittelmaß – da muss mehr kommen von den Herren in Grün. In der Defensive braucht‘s mehr Mut zur Einfachheit. Sprich: Zum „Ausputzen“, auch wenn heute jeder Coach gepflegtes Herausspielen präferiert. Gimplinger plädiert für Pragmatismus. Und dieser kann den Pressbaumern in der Phase des Umbruchs nur gut tun.