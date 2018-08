Fünf Jahre ist es her, dass der FC Purkersdorf als Gebietsligist noch die Nummer Eins im Wienerwald war. Schon damals hatte der einstige Spitzenklub der 2. Landesliga zwar ganz eindeutig den Weg nach unten eingeschlagen, doch wie Tief der Fall sein würde, war nicht absehbar.

Es folgten bittere Jahre als Schlusslicht in der 2. Klasse, in denen nur einige Male für ganz kurze Momente etwas Licht in den Tunnel schien. So wie jetzt der Sieg gegen Hohenberg!

Nach fast einem dreiviertel Jahr gab es erstmals wieder drei Punkte. Im Vorjahr hatte man überhaupt nur acht Punkte aufs Konto gebracht. Der Wechsel in die 2. Klasse Traisental allein wird diesbezüglich keine große Änderung bringen. Purkersdorf bleibt ein Team, dass man schlagen muss, um nicht ganz hinten zu landen.

Doch drei Punkte nach drei Spielen sind ein Motivationsschub, den Trainerprofi Andi Reisinger vielleicht auszunutzen versteht. Und einige junge Talente geben Hoffnung, allen voran die Kienzl-Brüder. Sebastian, ganz ohne Training nach seiner Weltreise, traf in der Reserve gleich zweimal, und nach seiner Einwechslung auch in der Kampfmannschaft. Sein noch jüngerer Bruder Fabian im Tor hielt einen Elfer. Kleine Glanzlichter, die in Purkersdorf schon viel Freude machen. Der stolze Klub ist demütig geworden.