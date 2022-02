Qualität wird nicht gehoben

Was ein einzelner Spieler bewirken kann, war zuletzt beim FC Purkersdorf zu sehen. Als Thomas Prager vor zwei Jahren geholt wurde, bedeutete dies einen Quantensprung. Der Tabellenletzte mit über hundert Gegentoren wurde über Nacht satisfaktionsfähig. Mit dem topfitten Prager sah man daher jetzt auch keine Not, am Spielermarkt zu wildern. Lieber setzt man auf die eigenen Talente und hat als neuen Trainer einen Freund von Prager geholt. Das klingt nach einem Plan.

In Gablitz will Neo-Trainer Prokes mit „seinen“ Spieler den Karren aus dem Dreck ziehen. Methode und Akteure sind bekannt, die Erfolgsaussicht ungewiss. „Schoko“ Bernhauser, der noch von Coach Bradaric aussortiert wurde, konnte nicht zum Bleiben überredet werden. Der Oldie spielt wieder in Pressbaum. So hofft man bei Platzhirsch Gablitz aufs Comebackwunder Brauchart. Nicht viel Neues also bei den Klubs im Tal der Tränen.