Reisefrust und Derbylust

Nach dem tiefen Fall unserer Bezirksklubs mit dem Abstieg in die 1. beziehungsweise 2. Klasse, ist beim SV Gablitz und SV Pressbaum nun Konsolidierung angesagt.

Die Gablitzer können sich dabei wieder auf jede Menge Reisezeit einstellen. Echtes Derby gibt es in der 1. Klasse Nordwest/Mitte keines. Die nächsten Gegner kommen aus dem Tullnerfeld und sonst geht es auch häufig in den Kremser Bezirk oder gar ins Waldviertel. Einziger Trost: Durch den Aufstieg Schönfelds in die Gebietsliga und den Abstieg Pressbaums in die 2. Klasse sähe es in der 1. Klasse West/Mitte nicht viel besser aus.

Erfreulicher ist diesbezüglich die Lage der Pressbaumer. Auf sie warten in der 2. Klasse Traisental zahlreiche Derbys und auch sonst muss man die Westautobahn nur selten Richtung Lilienfelder Bezirk verlassen. Gute Leistungen und Resultate vorausgesetzt, sollte man aus dem Abstieg wirtschaftlich profitieren.