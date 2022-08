Retour auf festem Boden

Abstieg aus der Gebietsliga, Umbruch, Neubeginn in einer unbekannten Spielklasse – und über all dem die Frage: Wo steht der SV Gablitz? Die ist nach dem gelungenen Auftakt beantwortet. Die Prokes-Truppe ist zurück auf festem Boden und hat die ersten Duftmarken in der 1. Klasse Nordwest/Mitte hinterlassen. Konkurrenzfähig ist der Ex-Gebietsligist eine Etage tiefer allemal.

Nach dem Sieg gegen Titelaspirant Kirchberg legten die Gablitzer nach. Die weite Fahrt nach Hollenburg hat sich gelohnt und zumindest in offensiver Hinsicht verschafft der 5:4-Sieg weiteren Rückenwind. Nur drei Teams in der Liga halten beim Punktemaximum. Eines davon heißt Gablitz.

In den nächsten Wochen gilt‘s den guten Start zu bestätigen und die Defensivabstimmung auf die Reihe zu kriegen. Gelingt das, kann man in Gablitz mit einiger Berechtigung den Blick wieder nach oben richten.