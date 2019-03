Das Frühjahr in der Gebietsliga Nord/Nordwest verspricht jede Menge Spannung. An der Spitze haben sich Neudorf und Bisamberg zwar ein wenig absetzen können, aber Lassee, Prottes und andere können mit einer guten Rückrunde noch einiges umstoßen.

Und genauso wenig Voraussehbar sind die Geschehnisse im Tabellenkeller. Tullns Trainer Kristian Fitzbauer spricht sogar von der ausgeglichensten Liga in ganz Österreich, und hat damit nicht ganz unrecht. In alle Richtungen ist im Frühjahr nämlich noch viel möglich! Denn wenn ein ausgemachter Mittelständler wie Gablitz einen schlechten Start erwischt und all jene Vereine im Tabellenkeller punkten, könnten sich auch die Skaloud-Schützlinge rasch im Abstiegskampf wiederfinden. In einem Szenario mit einem guten Rückrundenstart hätte man aber andernfalls sogar noch Chancen, das Spitzenfeld aufzumischen.

Spannung ist also garantiert. Wohin die Reise für die Gablitzer Kicker geht, wird man definitiv erst sagen können, wenn ein paar Runden gespielt sind. Dass man selbst in der ersten Runde im 15er-Feld als spielfreier Verein nur Zuschauer ist, muss kein Nachteil sein. Aber auch hier kommt‘s darauf an, dass die Klubs hinten nicht gleich alle voll punkten. Sonst wächst der Druck von unten.