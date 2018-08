Acht Monate lang hatte Purkersdorfer Nico Schaller an der Seite von Weltstars wie Jack Laugher vor der heurigen Saison, seiner letzten in der Juniorenklasse, im Diving Club in Leeds trainiert. Der Staatsmeistertitel vom 3-m-Brett war der Lohn und damit auch die Qualifkation zu seiner ersten EM bei den Erwachsenen in Edinburgh.

Bei dieser musste Schaller letzte Woche als jüngster männlicher Teilnehmer zwar noch etwas Lehrgeld zahlen, aber mit seiner vorbildlichen Einstellung konnte Schaller längst wettmachen, dass er sehr spät mit dem Wasserspringen begonnen hat. Täglich trainiert der Athlet der Union Wien zweimal, und das sechsmal pro Woche.

Reich wird man in seinem Sport zwar nicht, doch Schaller geht es um die Eleganz beim Sprung isn Wasser. Er ist nach einer Turn- und Fußballphase schließlich beim Wasserrspringen „hängen geblieben“ wie er sagt. Leidenschaft pur halt!

Um seinen Olympiatraum aber zu machen, dazu müssen Trainings und die intensive Wettkampfvorbereitung finanziert werden.Schaller hat selbst mit seinen zwei jungen Team-Austria-Kollegen eine Crowd-funding-Aktion gestartet. Unterstützung von Gewerbetreibenden und Gönnern wird erbeten. Und Wasserspringen mag eine Randsportart sein, aber das Potenzial dieser Generation ist da.