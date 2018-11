Mit dem 44-jährigen Thomas Skaloud hat ein SVG-Urgestein das Traineramt bei den Gablitzern übernommen. Der gelernte Mechatroniker kam bereits als Jugendlicher 1994 als Vereinsloser zum Traditionsklub, der damals in der Landesliga aktiv war. Im selben Jahr stieß übrigens auch Reini Schulz zum Wienerwaldklub und später bildeten „Skali“ und Schulz, sowie Thomas Teufl und Bernd Schmutterer, die Teamachse, als die Lizenz der 2. Landesliga nach Purkersdorf wanderte.

In Gablitz sammelte er drei Jahre lang auch Erfahrung unter Österreichs Spielerlegende Willi Kreuz, der den Klub als Trainer in der Landesliga hielt. Auch der machte damals aus der Not eine Tugend, setzte viele junge Spieler ein, weil das Budget knapp bemessen war.

Eine Erfahrung, die Skaloud nun zugute kommen sollte. Denn auch er muss nach dem Bradaric-Jahr in Gablitz kleinere Brötchen backen. Finanziell werden keine großen Winterübetritte vom SVG-Vorstand zu stemmen sein. Doch dass das vorhandene Spielermaterial reichen kann, um den Gebietsliga-Klassenerhalt zu schaffen, hat die letzte Herbstrunde gezeigt. Der 3:2-Sieg über Wullersdorf macht Mut. Auch weil Skaloud dabei mutig den jungen Talenten im eigenen Stall bereits sein Vertrauen geschenkt hat. Ein sicher wegweisender Schritt.