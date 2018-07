Seit Montagabend steht fest: Der SKN St. Pölten bleibt in Österreichs höchster Spielklasse! Wr. Neustadt ist mit seiner letztinstanzlichen Klage abgeblitzt. Das leidige Sommertheater, das von Wr. Neustadts Präsidentin inszeniert wurde, endete ohne Theaterdonner, der Österreichs Fußball der Lächerlichkeit preisgegeben hätte.

Die Bundesliga-Gremien sind aber gut beraten, internationales Regelwerk künftig exakt zu exekutieren. Ein Gentlemen’s Agreement der Klubs mit Augen-zu-und-durch-Mentalität abzusegnen, kann ins Auge gehen, das haben alle gesehen.

Natürlich war es ein Mäzchen der Wr. Neustädter, gegen den Einsatz des Kooperationsspielers Atanga zu klagen, aber eben ihr gutes Recht. Der Ghanaer, der Red Bull Salzburg „gehört“, war in der abgelaufenen Saison auch für den FC Liefering aufgelaufen. Das zählt für die Bundesliga aber nicht, da Liefering als inoffizielles Farmteam der Salzburger geführt wird. Eine typisch österreichische Schlawiner-Konstruktion, die extra für den Meister geschaffen wurde.

Allein die Möglichkeit, dafür zum Handkuss zu kommen, hat Fußballfans nicht nur in St. Pölten für den „kleinen“ SKN mobilisiert. Jetzt liegt es an allen im Verein, den Zuspruch zu erhalten und die positive Stimmung in die Saison mitzunehmen.