Heinrich Schatzer, Adi Funk und Toni Pilotti sind österreichische Legenden in einer Sportart, die völlig in Vergessenheit geraten ist — Speedway!

In den 80er Jahren sind zu Fußballspielen von Wiener Neustadt maximal 800 Zuschauer gekommen, aber wenn die drei „Vollgastiere“ mit ihren methanolgetriebenen 500-ccm-Maschinen ohne Bremsen auf der 400-m-Aschenbahn mit mehr als 100 km/h in die Kurven eingebogenen sind, um in extremer Schräglage den Drift zu wagen, dann waren 8000 Fans nicht mehr auf ihren Sitzen zu halten. Der ORF sendete von EM- und WM-Rennen natürlich live.

Heute kennen Jugendliche „Speedway“ nicht einmal vom Hörensagen. Doch mit Sebastian Kössler schickt sich ein 13-jähriger Gablitzer an, in die Fußstapfen von Schatzer und Co zu treten. Der Kampf Motorrad gegen Motorrad in extremer Schräglage hat es ihm angetan, nachdem er durch einen Arbeitskollegen seines Vaters auf der Bahn in Eggendorf damit in Berührung gekommen ist. Und Schatzer gibt seinen reichen Erfahrungsschatz nun nur zu gern an den Youngster weiter.

Legenden wie Österreichs Motorsportler des Jahres 1988 können es kaum erwarten, bis Kössler endlich in die 500-ccm-Klasse wechselt. Dann soll er ihren Traum von der Speedway-Renaissance wahr machen.