Der Tullnerbacher Georg Teigl gab am Montag seine Rückkehr in Österreichs höchste Spielklasse zur Wiener Austria bekannt. Der 29-Jährige hatte schon im Frühjahr gemeint, dass er zu einem Verein will, bei dem er als Stammspieler zeigen kann, was in ihm steckt. In Deutschland war ihm das nicht vergönnt. Nach seinem Wechsel von der Salzburger Meistermannschaft zum damaligen 2.-Liga-Klub Leipzig konnte er sich dort auf rechts nicht durchsetzen. Ähnlich verhielt es sich in Augsburg und als er nach Braunschweig verliehen wurde, um den Norddeutschen im Abstiegskampf der 2. Bundesliga zu helfen, kam noch Verletzungspech hinzu.

Teigls Intelligenz abseits des Platzes ist legendär. So hat er nach seinem Wechsel von der St. Pöltner Akademie nach Salzburg die Matura im St. Pöltner Borgl abgeschlossen, obwohl er das Schulgebäude nie mehr betrat. Direktorin Schletz meinte damals: „Das schafft nur Georg!“

Nun kann Teigl hoffentlich auch wieder am Platz zeigen, was er drauf hat. Mit Peter Stöger hat er jetzt einen Trainer, der an ihn glaubt. Genau das, was ihm jahrelang gefehlt hat. Allein das sollte für eine Leistungsexplosion sorgen.