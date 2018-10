Erst in der Vorwoche haben wir den Malaien Chee Tean Tan als neuen Legionär der Pressbaumer für die kommende Badminton-Bundesligasaison vorgestellt. Zusammen mit der Nationalteamspielerin Antonia Meinke schien er nach den Trainings und ersten Turniererfolgen für die Mixed-Spiele fix gesetzt zu sein. Die beiden harmonierten exzellent. Auch bei den Tschechien Open zogen sie in den Hauptbewerb ein, in dem sie an den Kanadiern Nyl Yakura/Kristen Tsai knapp mit 16:21, 21:14, 16:21 gescheitert sind.

Es sollte das letzte Spiel des malaiischen Profis sein. Bei der Heimfahrt vom Turnier verunglückte er tödlich. Auch Antonia Meinke, sowie deren Damen-Doppelpartnerin bei den Czech Open, Jenny Ertl, saßen im Unglückswagen. Die österreichischen Nationalteamspielerinnen erlitten schwere Verletzungen.

Der Sport tritt in solchen Momenten in den Hintergrund. Die ASV-Pressbaum-Familie trauert. Auch ASV-Obmann Gerhard Volk und Ehrenpräsident Horst Kullnigg zeigen sich tief betroffen. Mit Antonia Meinke gehört sogar die Tochter des Sektionsleiters zu den Verunglückten.

Was dies sportlich für den Traditionsklub bedeutet, ist noch kein Thema. Nur zwei Wochen vor Meisterschaftsstart wird man sich aber auch damit bald befassen müssen.