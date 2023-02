Transfer als Kampfansage

Jede Menge Überzeugungsarbeit war nötig. Doch sie hat sich gelohnt: Danijel Romic heuert in Purkersdorf an. Der Name lässt keine Glocken schrillen – aber die Vita des 29-Jährigen legt nah, dass dem FCP ein echter Coup gelungen ist. Nicht von ungefähr hat sich auch Kapitän Thomas Prager ins Zeug gelegt, um den Deal zu ermöglichen.

Romic spielte im Herbst noch in der zweiten ungarischen Liga, sollte die Purkersdorfer Defensive zum Bollwerk machen. „Staubtrocken“ spielt der Kroate, registrierte Trainer Jürgen Novara schon nach den ersten Eindrücken. Er erwartet sich von Romic auch Akzente im Aufbauspiel. Der Ex-Profi könnte zum entscheidenden Puzzleteil für ein gelungenes Frühjahr werden. Jedenfalls ist er eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Bei sieben Zählern Rückstand auf Platz eins gehören die Purkersdorfer nicht zu den Favoriten. Aber für einen Geheimtipp reichts dank Romic allemal.