Überfällige Kontinuität

Die Ära von Robert Prokes beim SV Gablitz ist zu Ende gegangen. Nichts Ungewöhnliches im Fußballgeschäft. Dass der scheidende Coach so deutliche Worte findet, ist freilich nicht „Business as usual“. Offenbar dürfte man schon seit Wochen aneinander vorbei geredet haben. Gablitz will sich bis zur Winterpause mit der Trainersuche Zeit lassen. Keine schlechte Idee – längst ist‘s überfällig, dass beim Absteiger Kontinuität Einzug hält.

Dies hatte man sich auch bei Prokes erhofft, auch nach dem Abstieg am Trainer festgehalten. Als „Martyrium“ brandmarkte Prokes den Herbst in Gablitzer Diensten. Obmann Andreas Forche weist die Vorwürfe entschieden zurück und gibt dem streitbaren Trainer Kontra. Eine weitere Zusammenarbeit? Unter diesen Vorzeichen undenkbar.

In der Liga ist für Gablitz noch alles drin. Mit einem guten Griff am Trainersektor auch das Gebietsligaticket.