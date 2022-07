Um die Ecke gedacht

Schwierige Situationen erfordern bisweilen ungewöhnliche Lösungen. Und die hat man nun nach dem Abstieg beim USV Pressbaum aus dem Hut gezaubert. Mit Daniel Wertheim übernimmt ein Mann den Trainerposten, der eigentlich Funktionär in Klosterneuburg ist – und diesen Job in Zukunft parallel zu jenem in Pressbaum erledigen will. Eine durchaus brisante Konstellation – vor allem, wenn‘s beim Comeback in der Erstklassigkeit gleich zu Beginn nicht laufen sollte.

Wertheim hat ein glückloses Engagement in Ladendorf hinter sich, gilt aber als einer, der mit jungen Spielern gut umgehen kann. Und just auf den Nachwuchs wollen die Pressbaumer ihr Augenmerk richten, aus möglichst vielen Eigengewächsen ein Team formen. Und wenn Wertheim das gelingt, dann redet schon in ein paar Wochen keiner über die ungewöhnliche Optik samt „Doppeljob“ bei zwei verschiedenen Vereinen.