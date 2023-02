Was ihr wollt

Möglichst viele Matches abspulen wie es Zweitligist St. Pölten oder etwa Purkersdorf (mit drei Tests binnen einer Woche) praktizieren? Oder nur wenige Spiele, dafür mehr Fokus auf die Arbeit am Trainingsplatz? An den Strategien in der Vorbereitung scheiden sich die Geister.

Anders als im Sommer lässt die weit aus längere Winterpause den Trainern alle Freiheiten. Sie können die Grundlagenausdauer pushen, ein neues System proben oder „einfach“ Feinschliff am Bewährten betreiben. Und das selbst in unserer Region vielfach schon auf echtem Rasen. Die milde Witterung in der zweiten Februarhälfte macht‘s möglich – und das sollte sich auf die Qualität der ersten Partien nach der langen Pause positiv niederschlagen.

Die Methoden mögen unterschiedlich sein. Relevant ist der „Output“ der Vorbereitung. Der Wahrheitsbewies, wer‘s richtig angegangen ist, folgt dann ohnehin in der Meisterschaft.