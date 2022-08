Wechsel nach Linz trägt Früchte

Viel ist im St. Pöltner Turnleistungszentrum gestritten worden. Immer im Mittelpunkt: Selina Kickinger, die sich mit ihrer Trainerin Agnes Hodi und als Athletin der Union Böheimkirchen bestenfalls geduldet fühlte. Trotzdem sträubte sie sich gegen den Wechsel ins neue österreichische Turnzentrum in Linz, in dem alle Nationalkaderathletinnen betreut werden. Hodi zu verlassen, kam nicht in Frage. Ein Kompromiss wurde gefunden und trägt Früchte!

Mit dem neuen Nationalteamtrainer wurde mit dem Fokus auf den Teamzusammenhalt trainiert. In München präsentierte sich Kickinger nun künstlerisch und stabil wie nie zuvor. Für die nächste Stufe – Finals und Medaillen – fehlt aber noch die Übungsschwierigkeit. Ein Schritt, der Zeit braucht. Doch die 22-Jährige wird sich mit ihrem unbändigen Ehrgeiz sicherlich weiter nach oben arbeiten.