Der Obmann und sein Stellvertreter sind beim USV Pressbaum zurückgetreten. Auch der Trainer, der von den beiden geholt und protegiert worden ist, nimmt seinen Hut. Da nicht von einer dramatischen Entwicklung zu sprechen, fällt schwer.

Die Gemeindepolitik tut aber genau das. Sie vertraut auf das Reservoir an Mitgliedern, die der große Nachwuchszweig im Klub bereit hält. Dass man immer auf einen starken Nachwuchs gesetzt hat, soll die Lösung des Problems sein.

Vertraut man aber den Worten von Obmann und Trainer, dann ist das Problem genau dort entstanden. Die Kritik an ihnen soll aus dem Nachwuchsbereich auf sie niedergeprasselt sein. Dass Trainer Prokes Talente von anderen Klubs mitgebracht hat, wird nicht goutiert. Aber ob die eigenen Youngsters schon das Zeug für die Kampfmannschaft haben? Für die Ansprüche der bisherigen Klubführung wohl eher nicht. Die wollte nach oben, am besten in die 2. Landesliga. Mit 17-Jährigen scheint aber nur ein Neustart in der 2. Klasse möglich.

Welche Linie jene Kräfte verfolgen, die am 15. November bei der Generalversammlung am Wahlvorschlag aufscheinen, ist derzeit noch völlig unklar. Schlimm wäre es aber ohnehin nur, wenn keiner aufsteht, um Verantwortung zu übernehmen.