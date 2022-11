Zehnter Titel ist der Letzte

Mirnesa und Mirneta Becirovic haben nach dem Gewinn ihrer zehnten WM-Goldenen den Abschied von der Wettkampfbühne verkündet. Schon im Vorfeld hatten die Pressbaumerinnen klar gemacht, dass sie ein letztes Mal ihren Titel verteidigen wollten. Seit 2012 sind die 31-jährigen Polizistinnen im Jiu-Jitsu-Damenduo ungeschlagen (2020 wurde die WM wegen Covid-19 abgesagt).

Schon immer war es für die Twins ein Thema, den richtigen Zeitpunkt aufzuhören, nicht zu verpassen. Einerseits rückte zwar der Wunsch, den Rekordwert von zehn Titel zu erreichen, in den Fokus, andererseits bestand auch das Ziel, mit weißer Weste abzudanken. Zehn WM-Titel in Folge, sind selbst in Teamsportarten kaum zu erreichen, aber in einer Sportart, wo zwei Athleten immer gemeinsam genau am WM-Tag in Topform sein müssen, ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Die Twins haben es trotzdem geschafft!