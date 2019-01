In beiden Bundesliga-Partien der Pressbaumer am Wochenende war das Aufstellungsproblem von Teamleader Adi Pratama unübersehbar. In einem Satz: „Tausche Doppelspezialisten gegen Einzelkönner!“

Mit Pratama selbst und Neuzugang Andrei Adistia sowie dem Briten Steven Stallwood muss man keine Doppelpartie fürchten. Allerdings sind weder Adistia noch Stallwood gegen die Topteams in der Lage, in Einzelpartien zu bestehen. Eine Zwickmühle, aus der es in dieser Saison kein Entrinnen gibt.

Trotz der Niederlage gegen Wolfurt bleibt Pressbaums Ausgangslage für das Meister-Play-off aber unverändert. Der Sieg gegen Mödling macht‘s möglich. Zum Glück waren die Partien dabei unorthodox angesetzt. Matches, welche die Pressbaumer favorisiert haben, gab es gleich vorweg. Dank einer soliden Aufstellung vermied man Umfaller und so wurden nach nur fünf Matches (5:0-Führung) bereits die zwei Punkte in die Tabelle eingetragen.

Nachdem Tabellenführer Traun gegen Mödling nur Remis gespielt hatte, patzte am Wochenende auch Wolfurt und ließ in Kärnten beide Punkte liegen. Für Pressbaum ist somit im Grunddurchgang noch alles möglich. Der angestrebte zweite Tabellenplatz ebenso wie ein Verpassen des Play-offs. Doch schon im nächsten Spiel wäre der Platz in diesem zu fixieren.