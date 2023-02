Szene droht Rückschlag

In der Debatte rund um Sparkurs beim ORF scheint‘s jetzt dem Spartenkanal Sport+ an den Kragen zu gehen. Dort sind Disziplinen zu sehen, die bei den „großen“ Sendern unterm Rader laufen – etwa die heimische Frauen-Bundesliga. Fällt ORF Sport+ weg, wäre das ein Rückschlag für Neulengbach & Co.

Partien in der Women‘s Champions League werden es wohl auch ohne eigenen Sportkanal ins TV schaffen. Was verloren ginge: Vermarktungswege (und damit die Chance auf Professionalisierung) für die Mittelständler. Immerhin dreimal sind die Neulengbacherinnen im Frühjahr österreichweit im TV zu sehen, den Cup nicht miteingerechnet. Damit lässt sich‘s gegenüber Sponsoren schon gut argumentieren – leichter jedenfalls als mit den immer wichtiger werdenden Streaminglösungen. Die „schmecken“ zwar den Konsumenten, die wirtschaftliche Komponente für die Klubs bleibt aber dahingestellt.