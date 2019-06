Die Situation auf Pressbaums Bartberg ist kompliziert. Seit 50 Jahren besteht bei einem zweiteiligen Grundstück die Widmung „Sondergebiet Fremdenverkehr“. Darauf steht auf einem Teil das Seminarhotel, „Haus Bartberg“. Der Eigentümer will verkaufen. Das geht allerdings nur, wenn ein Käufer auch ein Hotel errichten will. Das wiederum wollen die Anrainer nicht, die sich gegen ein mögliches Hotel-Projekt zu formieren beginnen. Die Widmungssituation ist schwierig, da natürlich auch der Eigentümer seine Rechte hat und nicht mit leeren Händen dastehen will.

Die Situation scheint verfahren, Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner behält dabei aber die Nerven. Er beruft einen Bürgerstammtisch ein, bei dem der Wille der Anrainer ebenso ausgelotet werden soll wie jener des Eigentümers und potenzieller Käufer.

Ein Tanz auf des Messers Schneide, aber lobenswert, dass der Bürgermeister diesen wagt.