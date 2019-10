27 Jahre lang war Karl Schlögl Bürgermeister in Purkersdorf. Vergangenes Jahr trat er von der politischen Bühne ab und übergab die Wienerwaldstadt mit absoluter SPÖ-Mehrheit an seinen Nachfolger Stefan Steinbichler. Keine gut gemeinten öffentlichen Ratschläge wurden während des vergangenen Jahres von Schlögl an seinen Nachfolger gerichtet. Anders als seine ehemaligen Parteikollegen ist Schlögl auch überzeugt, dass die SPÖ bei der kommenden Gemeinderatswahl ein gutes Ergebnis erzielen wird.

Schlögls Prognose ist – aufgrund seiner langjährigen politischen Erfahrungen – sehr hoch einzuschätzen.

Er sagt auch, dass vor jeder Wahl wieder jede Stimme einzeln gewonnen werden muss. Das sollte sich der neue Stadtchef zu Herzen nehmen. Denn bis zum Urnengang bleibt nicht mehr viel Zeit, um bei den Bürgern einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Hier wäre es kein Fehler, wenn sich Steinbichler an seinem Vorgänger orientiert.