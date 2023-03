Vertrauen nicht verlieren

Aktuell herrscht Umbruchstimmung bei der ÖVP – nach dem Rücktritt von Wolfsgrabens Vize-Ortschef Christian Trojer tritt jetzt auch Purkersdorfs Vize Andreas Kirnberger zurück.

Ein gutes Bild wirft das auf die Politik nicht. Bei der vergangenen Gemeinderatswahl wurden die Politiker von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt, damit sie ihre Interessen vertreten – und das geschlossen als Partei. Es hat aber den Anschein, als würde in so manchen Gemeinden das Team zerfallen – und das mitten in der Periode. Dennoch stellt dieser Zeitpunkt einen relativ guten für die Partei dar, denn: Bis zur nächsten Wahl bleibt noch genügend Zeit, um den oder die Neue einzuarbeiten.

Trotz allem müssen die Politiker darauf achten, das Vertrauen der Bevölkerung mit den Wechseln nicht komplett zu verlieren. Denn sie sind ohnehin schon die Berufssparte, denen die Menschen am wenigsten vertrauen.