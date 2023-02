Wertvolle Freizeit

Alle 61 Minuten ist im vergangenen Jahr eine der 126 Feuerwehren des Bezirks zu einem Einsatz gerufen worden. In Purkersdorf rückten die Floriani zu 346 Einsätzen aus. Aber nicht nur in Notfällen ist die Feuerwehr zur Stelle.

Um überhaupt helfen zu können, ist die richtige Ausbildung notwendig. Schulungen und Übungen stehen für die Kameraden also noch auf dem Programm. Unzählige Stunden ihrer wertvollen Freizeit investieren die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen dafür. Auch beim Neubau von Feuerwehrhäusern ist Unterstützung der Mitglieder gefragt – denn so wird Geld gespart. So halfen in Pressbaum erst kürzlich die Floriani bei der Übersiedelung.

Dass die Kameradinnen und Kameraden ihre Freizeit investieren, anstatt vielleicht nach der Arbeit zu entspannen oder bei der Familie zu sein, ist nicht selbstverständlich und kann nicht hoch genug geschätzt werden.