„Gemma Woiferl schau’n“ hieß das Motto der Purkersdorfer vergangenen Samstag. Mit Wolfgang Ambros trat nicht nur einer der großen Söhne der Region noch einmal am Open Air auf, sondern auch ein aktueller Chartstürmer.

Die Kritik an der FPÖ brachte ihm Platz 1 in den I-Tunes-Charts und Platz 10 in den Ö3-Charts mit „Schifoan“ ein (die NÖN berichtete). Natürlich hielt sein Auftritt gemeinsam mit „Wir 4“ das, was man sich von ihm versprochen hatte, inklusive eines kleinen politischen Seitenhiebs als Ankündigung für das Lied „Respekt“. Warum sich nun alle so überrascht zeigen über Ambros‘ politische Äußerung ist rätselhaft. Denn er hat schon immer dem Establishment ans Bein gepinkelt.

Er war nie ein Günstling des Systems. Er wurde beispielsweise für seine Kritik am Bundesheer, genauer gesagt am parteilosen Verteidigungsminister Karl Lütgendorf, mit dem Lied „Tagwache“ seinerzeit aus dem Radio verbannt.

Ambros blieb sich immer treu. Wer kann das schon von sich behaupten? Seine Kritiker wohl eher nicht.