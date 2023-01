Zeiten sind nicht einfach

Energiekrise und Teuerungen, die Situation ist für viele nicht leicht. Gerade jene, die vorher schon jeden Cent zweimal umdrehen mussten, wissen oft nicht mehr, wovon sie leben sollen und es kommen immer mehr dazu, denen es (wirtschaftlich) schlecht geht. Um die Not ein bisschen zu lindern, gibt es Einrichtungen, wie die Team Österreich Tafel in Pressbaum. Dort werden Lebensmittel gratis an bedürftige Personen verteilt.

Insgesamt sind 80 ehrenamtliche Mitarbeiter für die Tafel im Einsatz. Die Helfer holen die Lebensmittel ab, die in den Supermärkten nicht mehr verkauft werden können, und verteilen sie.

Die Bedürftigen sind auf diese Spenden angewiesen. Bleibt zu hoffen, dass die Supermärkte weiterhin großzügig im Spenden sind und es immer genügend engagierte Leute geben wird, die sich um die Abwicklung kümmern. Denn einfacher werden die Zeiten vermutlich nicht.