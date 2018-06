Nach dem Auslaufen der HLW in der Fünkhgasse strebt die Stadtgemeinde einen Tausch der Neuen Mittelschule und der Volksschule an. Das stößt jedoch auf Gegenwehr bei der NMS. Schulleiter Thomas Pölzl führt dafür einige Argumente an. Vor allem widerspricht er der Gemeindepolitik, wenn es um die Schülerzahlen geht.

„Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr sind um ein Drittel höher als im September 2017"

„Tatsache ist, dass seit Dezember 2011, als ich die Leitung der Schule übernommen habe, die Schülerzahlen um mehr als 20 Prozent gestiegen sind“, so Pölzl. Auch für die Zukunft schaut es für die Schule nicht schlecht aus. „Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr sind um ein Drittel höher als im September 2017. Aufgrund steigender Bevölkerungszahlen ist auch eine Steigerung in der NMS zu erwarten“, führt der Schulleiter weiter aus.

Außerdem wäre der Verlust des Sportplatzes nur schwer zu verkraften. Schließlich hat die NMS seit einigen Jahren das Sportgütesiegel in Gold und die Auszeichnung „Sportfreundliche Schule“. Die Erfolge können sich sehen lassen. Mirnesa und Mirneta Becirovic, die zu den besten Jiu Jitsu-Sportlerinnen gehören und sechs Weltmeister-Titel geholt haben, besuchten die NMS. Dejan Stankovic, der Obmann des SC Eichgraben hat ebenfalls seine fußballerischen Wurzeln am Sportplatz der Schule.

Keine Küche in der Volksschule

Im Gebäude der Volksschule gibt es zudem keine Küche. „Ernährung und Haushalt ist jedoch ein Pflichtfach in der NMS“, so Pölzl. Gemäß Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner ist der Schultausch bereits seit längerer Zeit in Planung und auch mit mehreren Direktoren, darunter auch dem Leiter der NMS Pressbaum und der Musikschuldirektorin, abgesprochen. „Die Zahl der Schüler in der NMS ist rückläufig. Aus diesem Grund bietet sich alleine aus Platzgründen ein Wechsel an“, erzählt der Ortschef.

Wann der Schulwechsel stattfinden wird, ist jedoch noch nicht bekannt. „Der gesamte Prozess ist derzeit noch am Laufen. Bevor ein Termin bekannt gegeben werden kann, sind weitere Planungsschritte erforderlich“, sagt Schmidl-Haberleitner zum diesem Thema.