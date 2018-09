Der Streit zwischen der Opposition und der regierenden ÖVP erreicht in Wolfsgraben einen neuen Höhepunkt. Am Tag der Gemeinderatssitzung reichten die Grünen und die Liste Aktives Wolfsgraben einen Misstrauensantrag gegen Bürgermeisterin Claudia Bock ein.

Sie wolle die Wogen im Gemeinderat wieder glätten, sagte Bürgermeisterin Bock im NÖN-Sommergespräch. Das dürfte ihr noch nicht geglückt sein, ganz im Gegenteil, sie sieht sich nun mit einem Misstrauensantrag konfrontiert. Der wurde von der Opposition eingebracht, mit Ausnahme der SPÖ. Innerhalb von vier Wochen, nach Einreichdatum, muss nun Vizebürgermeister Christian Trojer eine Sitzung einberufen, in der über den Verbleib von Bock im Bürgermeistersessel abgestimmt wird. Für eine „Abwahl“ ist eine Zweidrittel-Mehrheit nötig.

„Es ist einfach ungerecht, was da passiert“, sagt Josef Pranke von der Liste Aktives Wolfsgraben. Er meint damit die Umwidmung des Grundstückes in der Forsthausstraße und den Nichtbau des Gemeindeamtes, die als Begründungen für das Misstrauen herangezogen werden. Claudia Bock ist über dieses Vorgehen enttäuscht: „Anscheinend wurde in der Opposition das Motto ,Der ÖVP gibt man nicht die Hand’ ausgegeben.“

Bürgermeisterin ist enttäuscht

Bei dem Thema, um das es eigentlich geht, ist der Gemeinderat nun einen Schritt weiter. Das umzuwidmende Grundstück wurde in zwei Teile geteilt und es wurde ein Baulandsicherungsvertrag vereinbart. Bei Bedarf kann das Grundstück dann umgewidmet werden. Doch damit war die Sache noch nicht erledigt. Grüne und Aktives Wolfsgraben fehlte eine zeitliche Begrenzung im Vertrag. Denn bevor nicht beide Teile in Bauland umgewidmet wurden, darf in der Gemeinde auch nichts anderes umgewidmet werden. „Die Gemeinde liefert sich hier vollkommen aus. Wann wird gewidmet und wann gebaut?“, fragte Christoph Strickner von den Grünen.

Petra Didcock, Aktives Wolfsgraben, griff die Gemeindeführung an: „Können wir uns daraufhin einigen, dass von Beginn an ordentlich gearbeitet wird. So kann keine Gemeindepolitik gemacht werden.“