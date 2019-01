Im Juni des Vorjahres titelte die Purkersdorfer NÖN mit „Polizist postet Bild von Nazi-Razzia“. Dieser Polizist, der in der Region wohnt, aber in Wien seinen Dienst versieht, war auch Mitglied beim Roten Kreuz in der Bezirksstelle in Purkersdorf. Vergangene Woche zog die Rettungsorganisation die Konsequenzen und schloss den Hassposter aus.

Der Mann postete auf seinem Facebook-Profil mehrere einschlägige Bilder. Darunter ein Foto von NS-Soldaten inklusive Aufschrift: „Hausbesuche vom Fachmann seit 1933“, mehrere Fotos von Modellflugzeugen mit Hakenkreuzen sowie Videos und weitere Bilder mit eindeutig rechtsradikalem Inhalt. Der Mann wurde angezeigt und eine Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft wurde eingeleitet. Staatsanwalt Leopold Bien bestätigt, dass derzeit ein Verfahren gegen den Mann aus der Region Purkersdorf anhängig sei. Und solange dieses noch nicht abgeschlossen ist, könne es auch keine dienstrechtlichen Konsequenzen – sofern notwendig – geben, heißt es von der Pressestelle der Polizei in Wien. „Man muss erst die Entscheidung abwarten, dann kann es sein, dass es zu einer internen Prüfung kommt“, klärt Polizei-Pressesprecher Daniel Fürst auf.

„Wir betrachten alle Anschuldigungen genau und nehmen jegliche Vorwürfe sehr ernst. In Zeiten von ,Fake News’ prüfen wir intensiv.“ Wolfgang Uhrmann, Bezirksstellenleiter Rotes Kreuz

Beim Roten Kreuz in Purkerkersdorf zog man nun die Reißleine. „Wir haben uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt und danach die Perspektiven betrachtet. Schließlich haben die Gremien dann gehandelt und die Konsequenzen gezogen“, erklärt Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann. Das Rote Kreuz gehe speziell mit diesem Thema sehr sensibel um. „Wir betrachten alle Anschuldigungen genau und nehmen jegliche Vorwürfe sehr ernst. In Zeiten von ,Fake News’ prüfen wir intensiv“, verspricht Uhrmann.

„Beim Roten Kreuz halten wir uns an Grundsätze, die beinhalten die Unparteilichkeit und die Neutralität gegenüber Rasse, Religion, sozialer Stellung oder politischer Überzeugung“, ergänzt die Pressesprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich, Sonja Kellner. Der Mann aus der Region Purkersdorf habe hier wohl eine Grenze überschritten, die nun zum Ausschluss aus der Bezirksstelle führte.

„Wir haben auch Social Media-Guidelines. Diese wurden nicht von der Geschäftsführung erstellt, sondern sogar von den Mitarbeitern des Roten Kreuzes selbst. Auf die Einhaltung wird daher sehr viel Wert gelegt“, so Kellner weiter. Nach längeren Gesprächen, auch mit dem Hassposter selbst, wurde dann gemeinsam der Entschluss gefasst.