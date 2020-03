Besonders feierlich ging es bei der konstituierenden Sitzung in Purkersdorf zu – zumindest am Anfang und zum Schluss. Begonnen hat die Sitzung im Stadtsaal mit einem Gebet von Pfarrer Marcus König. Außerdem wurden Fürbitten vorgetragen, in denen um ein unverdorbenes Klima im Gemeinderat gebeten wurde. Zum Abschluss der Sitzung sang man gemeinsam die Landeshymne.

Unter Altersvorsitzendem Karl Pannosch von der SPÖ wurde die Sitzung eröffnet. Bei der Gemeinderatswahl erhielt die SPÖ 15 Mandate, acht entfielen auf die ÖVP, sechs auf die Liste Baum und Grüne, drei auf die NEOS und eines auf die FPÖ. Eine ÖVP-Gemeindrätin war bei der Sitzung nicht anwesend.

„Damit kontrolliert sich die Koalition ja selbst.“

Susanne Klinser. Die Grünen zum Thema Prüfungsausschuss

Bevor die Mandatare zur Wahlurne schreiten konnten, begann Josef Baum von der Liste Baum und Grüne mit einer Rede. „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es ist wichtig zu diskutieren und Meinungen auszutauschen. Wir stehen vor großen Herausforderungen“, so Baum. Er vermisste inhaltliche Beiträge, es sei nicht angemessen zu sagen, „weiter geht‘s“. „Wir werden daher dem Bürgermeister-Vorschlag nicht nachkommen“, so Baum.

Susanne Klinser von den Grünen ergänzte, dass die Grünen Albrecht Oppitz von der ÖVP zum Bürgermeister wählen werden (die NÖN berichtete bereits). „Er war der Einzige, der mit uns geredet hat und uns Rede und Antwort gestanden hat“, begründete Klinser. Ihr gehe es um einen offenen Kommunikationsstil und man wolle für „viel Licht in Purkersdorf sorgen“.

Dass es kein Gespräch gegeben hat, stimmt nicht. „Das ist einfach eine Lüge“, hielt Viktor Weinzinger von der SPÖ fest. „Keines mit Inhalten“, ergänzte Klinser.

Nach diesem Geplänkel ging es dann los mit der Wahl zum Bürgermeister. Von insgesamt 32 Stimmen entfielen 22 Stimmen auf Stefan Steinbichler, acht stimmten für Albrecht Oppitz, eine Stimme war ungültig und eine Stimme entfiel auf Gerald Pistracher.

Vizebürgermeister zufrieden mit Wahl

Zum ersten Vizebürgermeister wurde Andreas Kirnberger (ÖVP) gewählt. Er bekam 21 Stimmen, zehn entfielen auf Albrecht Oppitz und eine Stimme war ungültig. Für den zweiten Vizebürgermeister Viktor Weinzinger (SPÖ) gab es 22 Stimmen, eine Stimme kam auf Albrecht Oppitz und neun Stimmen waren ungültig. Bestätigt wurden die neun Stadträte (4 SPÖ, 2 ÖVP, 2 Liste Baum und Grüne und 1 NEOS).

„Ich bin glücklich und freue mich, dass die Koalition zusammenhält“, zeigte sich der frischgewählte SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler nach der Sitzung erleichtert. Man werde gemeinsam viel für Purkersdorf bewirken können. „Schade finde ich es aber, dass vorher wieder Unwahrheiten verbreiten wurden, aber das ist scheinbar deren Stil“, so der Bürgermeister in Richtung Liste Baum und Grüne.

Zufrieden waren auch die beiden neugewählten Vizebürgermeister Kirnberger (ÖVP) und Weinzinger (SPÖ). „Es ist genauso gelaufen, wie geplant“, so Kirnberger. Und Weinzinger ergänzte: „Jetzt zählt die kommende Arbeit für unser Purkersdorf.“

Voller Tatendrang gaben sich auch die Grünen. Der Ausgang der Wahlen sei, laut Susanne Klinser, keine Überraschung gewesen. „Jetzt schmeißen wir uns in die Arbeit. Wir werden mit der Aufgabe wachsen“, so Klinser. Sie kritisierte auch den geringen Frauenanteil und, dass die ÖVP den Vorsitz des Prüfungsausschusses innehat. „Damit kontrolliert sich die Koalition ja selbst“, sagte Klinser.

Für den neuen NEOS-Stadtrat Gerald Pistracher war der Wahlausgang ebenfalls vorhersehbar. Er vermisste im Vorfeld auch inhaltliche Themen von SPÖ und ÖVP. „Bis auf Albrecht Oppitz von der ÖVP, der hat mit uns inhaltliche Themen diskutiert – ohne jemanden zu hintergehen dafür ist ihm ein Lob auszusprechen.“ Auch ihm ist es ein Dorn im Auge, dass sich die Koalition im Prüfungsausschuss selbst kontrolliert. Mit dem Bildungs-Ressort sind die NEOS zwar zufrieden, allerdings stört es sie, dass die Elementarpädagogik rausgenommen wurde. „Das können wir nicht nachvollziehen“, so Pistracher. Ziel werde es sein Digitalisierung und Transparenz in Purkersdorf voranzutreiben.

SPÖ-Gemeinderätin Beatrix Kaukal, die bisher das Bildungsressort geleitet hatte, freut sich jedenfalls auf eine gute Zusammenarbeit mit den NEOS. Kaukal leitete das Bildungsressort insgesamt zehn Jahre – aber nicht durchgehend.

Dass die ÖVP den Vorsitz im Prüfungsausschuss hat, sei ein Teil des Koalitionsabkommens gewesen. „Laut Gemeinderatsordnung steht das der zweitstärksten Partei zu“, meint Bürgermeister Steinbichler. Ein Jahresprogramm für die nächsten fünf Jahre gebe es von SPÖ und ÖVP nicht. „Wir machen das jährlich und überarbeiten es laufend“, so Steinbichler. In Grundzügen seien die Themen aber ohnehin klar – diese würden sich aus dem beiden Parteiprogrammen ergeben, die vor der Wahl festgelegt und präsentiert wurden.