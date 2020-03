Obwohl sechs Gemeinderäte bei der konstituierenden Sitzung fehlten, hielt man am Termin fest. „Wir brauchen einen schlagkräftigen Gemeinderat – auch im Hinblick auf diverse Herausforderungen, wie zum Beispiel das Coronavirus“, begründete Josef Schmidl-Haberleitner. Von der SP fehlten vier Mandatare, von der FP und der Bürgerliste Wir! je einer. Bei der Gemeinderatswahl erhielt die VP 13 Mandate, je sieben errangen die Grünen und die SP, fünf bekam die Bürgerliste Wir! und eines die FP. Bereits im Vorfeld wurde bekannt gegeben, dass eine türkis-grüne Koalition in Pressbaum regieren wird.

Unter dem Vorsitz der ältesten Gemeinderätin Christine Leininger von den Grünen wurde die Wahl des Bürgermeisters durchgeführt. Zu Beginn der Sitzung fehlte ein weiterer Mandatar, bei der Wahl zum Bürgermeister wurden daher nur 26 Stimmen abgegeben. Auf Josef Schmidl-Haberleitner (VP) entfielen 25, eine ging an Thomas Tweraser. „Ich bedanke mich für das Vertrauen“, so Schmidl-Haberleitner. Mit 24 Stimmen beschlossen wurde auch, dass es elf Stadträte (darunter zwei Vizebürgermeister) geben wird. Zum ersten Vizebürgermeister wurde Michael Sigmund von den Grünen gewählt. Er bekam 22 Stimmen, vier Gegenstimmen gab es. „Ich bin seit 2005 im Gemeinderat, seit 2010 Umweltgemeinderat und seit 2016 Stadtrat. Dass ich so schnell Vizebürgermeister werde, damit habe ich nicht gerechnet“, meint Michael Sigmund nach der Wahl in einer ersten Reaktion.

„Dass ich so schnell Vizebürgermeister werde, damit habe ich nicht gerechnet.“

Michael Sigmund Grüne

Zur zweiten Vizebürgermeisterin wurde Irene Wallner-Hofhansl gewählt. Für sie stimmten 22 Mandatare, vier waren dagegen, eine Enthaltung gab es (bei dieser Wahl waren bereits 27 Mandatare anwesend).

Präsentiert wurde auch der Koalitionsvertrag mit den wichtigsten Eckdaten, die in den kommenden fünf Jahren umgesetzt werden sollen. Betreubares Wohnen sowie die Kleinkinderbetreuung waren für VP und die Grünen wichtige Themen, teilen Schmidl-Haberleitner und Sigmund im NÖN-Gespräch mit. Beide Projekte seien bereits auf Schiene. „Das Betreubare Wohnen entsteht hinter der Hansen-Villa, und für die Kleinkindbetreuung wurde bereits um Förderungen beim Land angesucht“, teilt Schmidl-Haberleitner mit.

Ein großes Projekt wird das Help-Zentrum sein, im September ist der Baubeginn geplant. „Nach dem Feuerwehrfest sollen die Bagger auffahren. Wir rechnen mit eineinhalb Jahren Bauzeit und fünf Millionen Euro“, informiert der Bürgermeister. Auch um die Hauptplatzgestaltung will man sich kümmern. Künftig sollen Veranstaltungen möglich sein, die nicht vom Verkehr gestört werden. „Dazu wird die Straße Richtung Rathaus verlegt. Der Kirchenplatz soll autofrei werden. In Bezug auf die Parkplätze könnte ein gemeinsames Projekt mit der Raiffeisenbank umgesetzt werden“, sagt Schmidl-Haberleitner. Ein stückweiser Ausbau der Radwege ist Sigmund ein besonderes Anliegen.

„Statt zwei Mehrzweckstreifen soll es einen Richtungs-Radweg entlang der Hauptstraße geben“, so Sigmund. Für den innerörtlichen öffentlichen Verkehr will er eine Elektro-Citybus-Buslinie mit Platz für bis zu 15 Personen einführen. Und auch für den Stadtsaal will man ein Konzept überlegen. Die Räumlichkeiten sind laut Bürgermeister über 40 Jahre alt. „Der Stadtsaal gehört der Pfarre, die Gemeinde hat einen Leihvertrag, der in cirka zehn Jahren ausläuft“, so Schmidl-Haberleitner.

Große Investitionen würden sich daher nicht rechnen. „Aber erforderliche Reparaturen sowie die von der Bezirkshauptmannschaft vorgeschriebenen Richtlinien müssen umgesetzt werden“, sagt der Bürgermeister. Sigmund könnte sich außerdem eine fixe Tonanlage vorstellen. „Das wäre bei Veranstaltungen eine große Erleichterung.“

Mehrfachnutzung für Wohnbauten

Was dem Koalitionspartner außerdem ein Anliegen ist, ist die Mehrfachnutzung bei Wohnbauten, die künftig in der Stadtgemeinde entstehen. „Neben Wohnungen sollen also beispielsweise im Erdgeschoß ein Geschäft oder auch Kinderbetreuung Platz finden“, schlägt Sigmund vor.