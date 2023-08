Teilnehmer fürs Debattenrollenspiel in Wolfsgraben werden noch gesucht

„Wir hoffen, dass wieder mehr und konstruktiv gestritten wird“, sagt Organisator Benjamin Wilhelm zum Grund für dieses Debattenrollenspiel. Ziel sei es, Augen und Ohren zu öffnen, das Miteinander in Krisenzeiten zu fördern und gleichzeitig Vorschläge zu sammeln, wie politische Partizipation außerhalb von Großstädten gestärkt werden könne.

Bei der Veranstaltung werden vier bis sechs Personen aus der Region ein Streitgespräch führen. In zufällig gelosten Pro- und Kontra-Gruppen bereiteten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Debatte vor, mit Unterstützung von einem Kommunikationstrainer. Ein Thema für das Streitgespräch gibt es auch schon „Grüne Gentechnik - soll sie doch erlaubt werden?“. „Eine Miniumfrage online hat gezeigt, dass derzeit das größte Interesse an Umweltthemen, gefolgt von Sozialem besteht“, berichtet Wilhelm. Mithilfe von Wolfgrabens Bürgermeisterin Claudia Bock sei dann schlussendlich „Grüne Gentechnik“ gewählt worden, „weil dadurch beide Präferenzen beackert werden könnten“. Das Thema sei ein „heißes Eisen“ in Österreich und es würde viele Argumente auf beiden Seiten geben. Die Teilnehmenden würden lernen, überzeugender zu argumentieren und andere Standpunkte besser nachzuvollziehen. „Nach dem Motto 'Durchs Streiten kommen die Leute zusammen'“, so Wilhelm.

Zwei bis vier Plätze für Personen, die gerne mitdiskutieren wollen gibt es noch. Wilhelm hofft insgesamt auf 30 bis 50 interessierte Gäste. Zur Veranstaltung anmelden kann man sich auf der Webseite der Gemeinde.

Das Debattenrollenspiel ist ein Teil des EU-Projekts „Ideas for Europe“. „Dieses EU-Projekt sucht nach Lösungen, um Personen aus dem ländlichen Raum mehr Gehör zu verschaffen“, erklärt Organisator Benjamin Wilhelm. In mehr als fünf verschiedenen Ländern findet dieses Projekt statt, koordiniert wird es vom Europäischen Forum Alpbach.

Geht es nach den Projektbetreibern sollen nach dieser Veranstaltung regelmäßige Debattierabenden in Wolfsgraben und im Wienerwald entstehen. „In Brüssel treffen sich dank einer ähnlichen Initiative mittlerweile jede Woche 20 bis 40 Leute aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten - vom Akrobat bis zur Anwältin“, weiß Wilhelm.