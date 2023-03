Als Kollektiv und im Duo in der Bühne in Purkersdorf

Werner Deimel, Festivalleiter Friedl Preisl, Bühnenchef Karl Takats, Cellistin Asja Valcic, Akkordeonist Klaus Paier und Franziska Hatz, Fesitvalorganisation (vlnr). Foto: Nadja Buechler, Nadja Buechler

Zwei außergewöhnliche Duos gastierten im Rahmen des 24. Akkordeonfestivals in der Bühne Purkersdorf, dem einzigen Festival-Spielort außerhalb von Wien. Den Anfang machten “Das Kollektiv” mit dem Kolumbianer Juan Carlos Diaz an der Querflöte und dem Vorarlberger Raphael Brunner am Akkordeon. Mit ihrem Können, ihrer Spielfreude und ihrem Respekt für die Vielfalt der Kulturen schaffen sie das Kunststück der Genre-Verschmelzung und schaffen eine neue Ebene zwischen Klassik und Folklore. Den Zuhörern im gut gefüllten Saal spielten sie unter anderem den Song “Panorama”, ein Lied, das Diaz für seinen Vater geschrieben hat, sowie einen Song über Kochbananen. Das Duo Klaus Paier und Asja Valcic spielte ein Best of ihrer zehnjährigen musikalischen Zusammenarbeit. Vier Produktionen sind in dieser Zeit entstanden. Klaus Paier war übrigens der Musiker, der das erste Akkordeonfestival im Jahr 2000 eröffnet hat und das Festival seither als Stammgast bereichert.

