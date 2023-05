Bluesiges Sextett in der Bühne Purkersdorf

Vollbild

FB

Meena Cryle und die Chris Fillmore Band folgten der Einladung von Bühnenchef Karl Takats und gastierten in der Bühne Purkersdorf. Meena Cryle und Chris Fillmore sind eine musikalische Einheit mit jahrelanger gemeinsamer Bühnenerfahrung. Niddl wartet gemeinsam mit Bühnenchef Karl Takats auf ihren Gastauftritt mit ihrer Freundin Meena Cryle. Meena Cryle stieg mit 16 Jahren als Sängerin in Chris Fillmore´s Band ein. Der legendären Bassist Angus ‚Bangus‘ Thomas spielte in Bands die Cryle und Fillmore in jungen Jahren hörten und verehrten. Multiinstrumentalisten Bernhard Rabitsch, Backgroundsängerin Anja Wiesinger und Schalgzeuger Berny Egger komplettierten die Band. Chris Fillmore traf Meena Cryle mit einem Gitarrenkoffer im Zug und sprach sie an. Seit damals machen sie zusammen Musik.

1 /7