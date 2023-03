Ciunas spielten am St. Patrick´s Day in Rekawinkel

Die Ciunas sorgten am St. Patrick ́s Day für die passende musikalische Unterhaltung. Fünf Jahre ist ihr letzter Auftritt in der vereinsMAYERbühne schon her. Umso größer war die Freude beim zahlreich erschienenen Publikum. Die Ciunas entwickelten aus der Verschmelzung der verschiedenen musikalischen Hintergründe ihrer Bandmitglieder mit der irisch-schottischen Musiktradition eine besondere musikalische Ausdrucksform. Das Quintett spannt einen Bogen von filigranen O’Carolan-Stücken aus dem 17. Jahrhundert über ausgewählte Traditionals, sowie Songs aus der neueren Folk-Szene, bis zu ausdrucksstarken Eigenkompositionen. Bühnenwirt Roland Mayer kredenzte irische Kost und verwöhnte Bierfans mit verschiedenen Bieren aus den Brauereien in Gablitz und Kogl. Nach dem Konzert wurde weiter gefeiert. Zwei Gästegruppen aus Wien reisten mit dem Zug an und fuhren mit dem letzten wieder zurück.





