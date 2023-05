Gitarrenvirtuose zu Gast in der vereinsMAYERbühne in Rekawinkel

Vollbild

Harri Stojka, Gitarrist, Produzent, Komponist, Texter, Arrangeur und Sänger, begann 1970 seine Laufbahn. Mit Schlagzeuger Sigi Meier und Peter Strutzenberger am Kontrabass ist Stojka als Acoustic Drive Trio unterwegs. Peter Strutzenberger Liebe gilt dem Jazz und Bues. Er spielte mit Acts wie Jose Feliciano, Harri Stojka, 5 in Love, Pete Art, Salty Dogz, Wiener Tschuschenkapelle und vielen anderen. Sigi Meier trommelte unter anderem bei der Hallucination Company, Harri Stojka, Uli Bäer, Andi Baum, Bill Ramsey oder Hansi Lang. Harri Stojka stand mit Musikern wie zum Beispiel Nina Hagen, Carlos Santana, Eric Burdon, Van Morrison, Jimmy Cliff, Herbert Grönemeyer, Zucchero oder Joe Zawinul gemeinsam auf der Bühne. Das hochkarätige Trio spielte in der ausverkauften vereinsMAYERbühne. Auch viele Wiener Fans reisten nach Rekawinkel um sich das Konzert nicht entgehen zu lassen. Harri Stojka lud das Publikum zur 15. Baranka Park Gedenkfeier am 20. Mai ein, bei der an den Völkermord an den Roma und Sinti gedacht wird. Stojka tritt mit dem Acoutic Drive Trio und anderen Künstlern bei der Veranstaltung auf.

