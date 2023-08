Heiße Rhythmen in der Bühne Purkersdorf

Vollbild

FB

The Blues Bros. Corporation mit Bühnenchef Karl Takats, Kulturstadträtin Waltraud Frotz und Werner Deimel in der Bühne Purkdersdorf. Elisabeth Hell, Richard Redl, Robert Razenberger und Daniela Sandhofer. Die Band spielt die Musik der legendären Blues Brothers - Tanzeinlagen inklusive. Die Bläser Andreas Grünauer, Dominik Fuss und Pepe Schütz sorgen für den typischen Sound. Trotz großer Hitze gaben die Fans im vollen Saal alles. Es wurde mitgesungen und getanzt - so wie beim Song "Flip, Flop & Fly". Christian Strobl, Tontechniker der Bühne Purkersdorf, traf auf Felix Zwerger, Tontechniker der Blues Bros. Corporation und ehemaliger Lehrender bei seiner Tontechniker - Ausbildung im "Tone Art". Patrick Braun am Bass und Manfred Wechselauer an der Stromgitarre. Michael Wranek, Nina Zimmerman, Elisabeth und Gerald Reiter sowie Günther Büchler waren von der Show begeistert.

1 /7