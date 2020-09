Gäste, die das Konzert besucht und mit geschlossenen Augen der Stimme von Ron Glaser gelauscht haben, konnten ihn hören. Elvis, the King of Rock ´n Roll, live in Pressbaum. Nicht umsonst wurde Glaser 2016 zum besten europäischen Elvis-Interpreten gekürt. In den USA belegte er den fünften Platz und 2018 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft von Elvis´ Geburtsstadt verliehen.

Mit Mika Stokkinen an der Gitarre, Roman Leon Weiss am Piano und Benji Hösel am Bass bilden die Herren ein großartige Band. Sie können spielen, singen, sind witzig und sehen nebenbei auch noch gut aus. Herz was willst du mehr. Unter den Gästen befand sich der beliebte Fernsehmoderator Peter Rapp. “Ich kenne Ron Glaser und die Band schon seit Jahren. Wir haben bereits öfters zusammengearbeitet” erzählt Rapp.

Franz Weisgram und sein Team sorgten für die Einhaltung der Corona-Bestimmungen und Matthias Ambros kümmerte sich um den Sound. Zwischen den Songs gab es jede Menge Anekdoten über Elvis und die Info, daß Konzerte von Elvis nie länger als eine Stunde dauerten. Diese Tradition haben The Ridin Dudes gottseidank nicht übernommen.