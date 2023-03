„Hammond-Master“ Wressnig gastiert in Purkersdorf

„Ich bediene kein klassisches Klavier mehr, die Hammond-Orgel ist einfach sehr vielschichtig und hat so viele Klangfarben“, sagt Raphael Wressnig. Er tritt mit „The Soul Gift Band“ am kommenden Samstag, 18. März in der Bühne mit diesem besonderen Instrument auf. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Zu hören sein wird ein Stilmix aus Funk, Soul sowie Rhythm und Blues. „Getragen durch die Hammond-Orgel“, so Wressnig, der sich auf seine Rückkehr in die Purkersdorfer Bühne freut. „Ich habe schon ein paar Mal in den Anfängen der Bühne dort gespielt, dann lange Zeit nicht und jetzt freue ich mich auf die Rückkehr“, blickt der Musiker dem Auftritt entgegen.

Gespielt wird mit der Band ein Best of aus den vergangenen Jahren, aber auch Neues vom Album, das im April erscheinen wird. „Das Beste aus beiden Welten“, gibt Wressnig einen Vorgeschmack auf das Konzert.

Der Musiker war von Blues und Jazz schon immer begeistert. „Als ich begonnen habe, Musik zu machen. Vor allem das rhythmische Element hat mich angezogen.“ Wressnig gilt als Inbegriff eines modernen Hammond-Organisten. Sechs Mal wurde der steirische Musiker bereits beim Critics Poll vom DownBeat-Magazin als „Best Organ Player of the Year“ nominiert.

Die Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro und an der Abendkasse 27 Euro. Erhältlich sind die Karten über oeticket und eventjet.

