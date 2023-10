Birgit Denk begeisterte in der Villa Kunterbunt

Vollbild

Alexander Horstmann, Birgit Denk und Ludwig Ebner erzählten in der Villa Kunterbunt von der Liebe. Schlagzeuger Rudi Staeger und Partnerin Hilde waren vom Konzert und von Birgit Denk begeistert. Das Birgit Denk Trio spielte ein Konzert für Liebende und die, die es noch werden wollen. Birgit Denk ist nicht nur eine großartige Sängerin, sondern auch eine gute Geschichtenerzählerin. photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler

