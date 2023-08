1.000 Stunden für das Open-Air im Einsatz

Drei Stunden - so lange dauert im Schnitt ein Open-Air Konzert samt Vorband am Hauptplatz. Am kommenden Samstag ist es wieder so weit: Gert Steinbäcker, das erste „S“ von „STS“ wird auf der Bühne stehen, als Vorband unterhalten MaSchurAnz. Und während die Gäste gute Musik und kühle Getränke an einem - hoffentlich - lauen Sommerabend genießen können, wird im Hintergrund dafür eifrig gearbeitet.

Wer den Überblick über die gesamten Planungsarbeiten hat, ist Baudirektor Nikolaj Hlavka. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. „Die Vorarbeiten haben bereits begonnen“, informiert er. Die ersten, am Hauptplatz sichtbaren Arbeiten, beginnen am Montag. Da werden die Gastrohütten aufgestellt und die Verkabelung verlegt. Am Donnerstag beginnt der Bühnenaufbau und die Toiletten werden angeliefert. Am Tag des Konzertes richtet dann noch der Samariterbund die Versorgungs-Stationen ein und die Freiwillige Feuerwehr stellt die Absperrungen und Verkehrszeichen auf, gibt Hlavka einen Einblick. Sogar Laternen, die im Weg sind, müssen abmontiert werden. Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgemeinde gibt es also auch für die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer von Feuerwehr sowie Samariterbund viel zu tun. Insgesamt werden rund 1.000 Stunden von den Freiwilligen, die drei Viertel ausmachen, und den Mitarbeitern der Stadtgemeinde aufgewendet, um für ein reibungsloses Open-Air zu sorgen und danach den Hauptplatz wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Rampenkonstruktion für Menschen mit Behinderung

Welche besondere Herausforderung auf den Baudirektor und sein Team heuer erstmals hinzugekommen ist, ist die Live-Übertragung. Wie berichtet wird das Konzert auch live auf ORF III ausgestrahlt. Ein größerer Übertragungswagen muss daher in einer Seitengasse untergebracht werden. „Jede Änderung braucht auch eine Genehmigung“, so Hlavka. Heuer steht beispielsweise das Mischpult auf der anderen Seite, was einen Rattenschwanz an Überarbeitungen mit sich zieht. „So mussten Fluchtwegskonzept sowie Ersthelferkonzept anpasst werden“, erklärt der Baudirektor. Er muss auch einen Blick darauf haben, wie viele Besucherinnen und Besucher noch auf den Hauptplatz dürfen und weiß auch zu jeder Uhrzeit wie voll der Platz ist. Für 5.999 Gäste gibt es eine Genehmigung. „Pro Quadratmeter wird mit vier Personen gerechnet, wenn die Kapazitäten erreicht sind, dann wird der Zustrom reguliert“, informiert Hlavka. Es ist aber auch ein Bereich vorgesehen, in dem man sich das Konzert zumindest anhören kann.

Seit sechs Jahren gibt es übrigens auch ein Angebot für Menschen mit Behinderung. „Entstanden ist das, weil auch einige Besucherinnen und Besucher aus den unseren Pflegeheimen bei den Konzerten mit dabei waren“, so Hlavka. Daher wollte man allgemein einen Platz für Menschen mit Behinderung schaffen. Die Rampenkonstruktion bei der alten Post werde sehr gut angenommen.

Obwohl das Open-Air-Konzert für den Baudirektor eine Abwechslung ist, „weil ich bei diesen Veranstaltungen Mitorganisator bin und sonst Veranstaltungen abnehme, bin ich froh, wenn sie vorbei ist“. Aber natürlich sei das Open-Air ein tolles Event. „Und ich freue mich, dass Purkersdorf durch diese Veranstaltung so weit über die Grenzen des Landes bekannt wird“, meint Hlavka abschließend.